قطع الطرق فى لبنان احتجاجًا على تعذيب نزلاء سجن رومية.. والجيش يستعد

شهدت العديد من مناطق شمال لبنان قطعًا للطرق احتجاجًا على نشر مشاهد لتعذيب بعض نزلاء سجن رومية على أيدى عناصر من قوى الأمن الداخلى.

وأوضح مراسل موقع "قناة المنار" اللبنانية أن "الطريق على مستديرة العبدة في منطقة عكار(شمال) تم قطعه من قبل بعض الشبان احتجاجًا على تصوير تعذيب السجناء فى سجن رومية".

وذكر مراسل القناة أن "عددًا من التجمعات أقيمت في مناطق البداوي والتبانة والقبة في مدينة طرابلس من قبل أهالي مسجوني رومية حيث سيتوجهون إلى ساحة النور"، ولفت إلى أن "وحدات الجيش اللبناني رفعت جهوزيتها في المراكز حيث تقيم حواجز في عدد من المناطق وذلك تزامنًا مع الاعتصام الذي دُعي إليه بعد صلاة العشاء".

وأشار مراسل القناة إلى أنه "تمَّ إقفال طريق شتورا زحلة في تعلبايا وسعدنايل احتجاجا على فيديو رومية".

وكان قد أعلن وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى، أنه تم توقيف 5 من أفراد الأمن المتورطين فى تعذيب سجناء بسجن رومية، مشيرًا الى أنه اتصل بمدعى عام التمييز طالبًا منه متابعة التحقيقات حتى النهاية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

وزارة العدل اللبنانية تستوقف 5 أمنيين متورطين فى تعذيب نزلاء بسجن رومية