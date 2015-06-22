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"هيلث نيوز": نصائح مهمة عند الذهاب لحمام السباحة

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"هيلث نيوز": نصائح مهمة عند الذهاب لحمام السباحة "هيلث نيوز": نصائح مهمة عند الذهاب لحمام السباحة
يعتبر الغرق السبب الرئيسى للوفاة بين الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، حيث إنهم أكثر عرضة للغرق فى حمام السباحة لعدم الاهتمام.

وأوضحت الدكتورة ناتالى لين، المدير الطبى لقسم الطوارئ فى مستشفى الأطفال فى جورجيا، أنه لسوء الحظ يعتقد الناس أن هناك شخصًا آخر يراقب الأطفال، أو يفترضون أن الجميع يراقبون، وهذه هى بداية المشكلة.

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، عدم إنشاء حوض أو حمام سباحة فى المنزل للأطفال الأصغر سنًا من 5 سنوات، وذلك لسلامتهم، موضحةً بعض النصائح المهمة، وتشمل:

• لا تترك الأطفال وحدهم فى أو بالقرب من حمام السباحة، ودائما الأطفال تحت إشراف الكبار الذين يستطيعون السباحة.
>• تأكد من أن الأطفال ظاهرون فى مشهد واضح فى جميع الأوقات.
>• استخدام العوامات للأطفال.
>• يجب أن يتعلم الأطفال السباحة، أو على الأقل يعرفون النصائح الأساسية للسلامة من الغرق.
>• تثبيت جهاز إنذار لتنبيهك عندما يكون الأطفال بالقرب من الماء.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى العشرين من شهر يونيو الجارى.

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