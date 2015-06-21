جولة الصيام

فشل المصري البورسعيدي في تعديل موقفه في الدوري، وتعادل مع اتحاد الشرطة سلبيا اليوم الأحد في الجولة الـ35.

ولم يستطع المصري استغلال تعادل الداخلية أمس السبت مع الرجاء، ورفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ15 ليستمر مهددا بالهبوط.

وصعوبة موقف المصري تأتي من تبقي 4 مواجهات صعبة، أمام الأهلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والرجاء.

وفي المباريات الأخرى، تعادل إنبي مع مصر للمقاصة 0-0.

وأهدر محمود عبد المنعم "كهربا" ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 24.

واستعاد إنبي المركز الثاني من الأهلي رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وعزز المقاصة موقعه في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

وانتهت أيضا مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة بالتعادل 0-0.

وارتفع رصيد الحرس إلى 49 نقطة في المركز الثامن، ورصيد دجلة إلى 50 نقطة في المركز السادس.