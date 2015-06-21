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15 لقاء بكفر الشيخ حول خطورة التدخين والإدمان بكفر الشيخ فى شهر رمضان

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15 لقاء بكفر الشيخ حول خطورة التدخين والإدمان بكفر الشيخ فى شهر رمضان 15 لقاء بكفر الشيخ حول خطورة التدخين والإدمان بكفر الشيخ فى شهر رمضان
أكد على الراعى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن الإدارة ستنظم بالتعاون مع وحدة علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى خلال شهر رمضان المبارك 15 لقاء حول التوعية بأضرار مكافحة التدخين والإدمان بمراكز شباب "الطايفة، أريمون ـ،متبول ، محلة القصب، إسحاقة ،العجوزين ،شباس الشهداء ،سنهور المدينة ،سيدى سالم ، القصابى ، مدينة الرياض، المثلث ، سيدى غازى، الحلافى الكبرى ، المنشأة الكبرى".

وأضاف أنه سيتم إدارة اللقاءات وورش العمل من خلال مدربين من شباب كفر الشيخ بوحدة صندوق علاج ومكافحة الإدمان المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الهدف توعية الشباب بمراكز الشباب بخطورة التدخين والإدمان على الشباب وأثره على المجتمع .

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