بالصور.. أكبر مساجد الإسماعيلية مغلق فى رمضان بسبب الصيانة

بدأ محمود عبد العزيز فى تغيير عادات الصلاة وأماكن تردده فى شهر رمضان بسبب غلق مسجد "أبو بكر الصديق" لترميمه ليغلق أكبر مسجد بالمدينة أبوابه أمام المصلين فى رمضان للمرة الأولى منذ بنائه.

عبد العزيز وخمس من جيرانه اعتادوا صلاة القيام والتهجد طوال رمضان بمسجد أبو بكر الصديق، منذ بنائه بوسط مدينة الإسماعيلية 1999، لكنهم نقلوا صلاتهم الى مسجد الإسماعيلية ثانى أكبر مساجد المحافظة.

ويخضع مسجد أبو بكر الصديق للصيانة بأعمدته الأساسية وأرضياته منذ أكتوبر الماضى، وكان أهالى الحى المجاور للمسجد يأملون فى إنهاء الصيانة قبل الشهر الكريم.

وقال المهندس إبراهيم فارس المسئول عن صيانة المسجد: أنتهينا من 80% تقريبًا من الصيانة ولكن بموجب العقد مع وزارة الأوقاف أمامنا مهلة سنة ونصف من بداية العمل.. وتابع: لم أتخيل سوء حالة المسجد، فرغم قصر عمره المعمارى، وجمال الزخارف الخارجية لواجهته والقبة إلا أن أعمدة البهو تآكلت والجدران تصدعت مفسرًا السبب باعتماد الشركة المنفذة لبناء المسجد على مادة الجبس الأبيض فى لصق الرخام بالحائط ما تسبب فى سرعة تأكل حديد الخرسانات وفصل الأسمنت عنها.

وتتكلف صيانة المسجد 1.5 مليون جنيه حسب مصدر بمديرية أوقاف الإسماعيلية فضل عدم ذكر اسمه- لصيانة أعمدة بهو المسجد وتغيير الأرضيات ومصلى السيدات.

وأكد المصدر أن إغلاق المسجد تم بقرار وزاري بعد أن أثبت تقرير لجنة هندسية حاجته للصيانة وكان من الممكن فتحه جزئيًا لكن الوزارة قررت منع الشعائر به خوفًا على حياة المواطنين خاصة أنه يمتلئ عن أخره فى شهر رمضان.

ويتسع المسجد إلى 5 آلاف مصلٍ ما جعله الأكبر فى الإسماعيلية حيث يضم مئذنتين عاليتين وقبة زرقاء تضاهي مسجد النور بالعباسية فى القاهرة وكان المسجد الأول المسموح باعتكاف المصلين به خلال رمضان، وفى هذا العام سمحت مديرية أوقاف الإسماعيلية بالاعتكاف والتهجد في 16 مسجد ليس من بينها"أبو بكر الصديق".



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