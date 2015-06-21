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للمطلقات.. احذرى: قلة النوم تعرضك لارتفاع الضغط والأزمة القلبية

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للمطلقات.. احذرى: قلة النوم تعرضك لارتفاع الضغط والأزمة القلبية للمطلقات.. احذرى: قلة النوم تعرضك لارتفاع الضغط والأزمة القلبية
كشفت دراسة أمريكية حديثة نتائج خطيرة للغاية بشأن الأضرار الصحية لقلة النوم بعد حدوث الطلاق والانفصال، حيث أشارت إلى أنه يرفع بشكل ملحوظ الضغط الدموى للسيدات وذلك حال تعرضهن لاضطرابات فى النوم وعدم الحصول على القدر الكافى من الراحة، وقد يؤدى أيضًا إلى إصابتهن بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 138 شخصًا قد انفصلوا حديثًا، أن عدم حصول السيدات على القدر الكافى من النوم عقب الانفصال يرفع ضغط الدم الخاص بهن ويعرضهن للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والقاتلة.

وأضاف الباحثون أن هؤلاء السيدات معرضات أيضًا للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والخرف وتلف الكلى وأمراض العيون، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية، ويوصى بضرورة الحصول على القدر الكافى من النوم.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا بالمجلة الطبية "Health Psychology".
>وأوصى الباحثون السيدات اللاتى انفصلن حديثًا عن أزواجهن بالاعتناء بصحتهن والحصول على القدر الكافى من النوم لتجنب الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.

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مصر 365