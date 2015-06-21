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رسميا - فيورنتينا يعلن تعيين مدرب بازل مديرا فنيا للفريق

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رسميا - فيورنتينا يعلن تعيين مدرب بازل مديرا فنيا للفريق رسميا - فيورنتينا يعلن تعيين مدرب بازل مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي فيورنتينا رسميا عن تعيين باولو سوزا مدرب بازل السابق كمدير فني للفريق خلفا للراحل فينشينزو مونتيلا.

فيورنتينا أعلن بشكل مفاجئ إقالة مونتيلا. ليبدأ مباشرة في البحث عن بديل.

بازل من جانبه أعلن رحيل سوزا بالتراضي بعد أن اتفقا الطرفين على فسخ التعاقد.

سوزا تولى تدريب بازل مع بداية الموسم الماضي ونجح في حصد بطولة الدوري بمشاركة محمد النني وأحمد حمودي.

وأكد فيورنتينا عبر موقعه الرسمي التوصل لاتفاق مع سوزا. وسيشهد ملعب أرتيميو فرانكي يوم الاثنين المؤتمر الصحفي لتقديم سوزا لوسائل الإعلام.

وأنهى فيورنتينا الموسم الإيطالي باحتلال المركز الرابع ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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