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جمعة: بتروجيت منتشي من نتيجته مع الزمالك

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جمعة: بتروجيت منتشي من نتيجته مع الزمالك جمعة: بتروجيت منتشي من نتيجته مع الزمالك

يؤمن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن فريقه سيواجه مباراة صعبة حين يصطدم ببتروجيت يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري.

الأهلي يدخل مباراة بتروجيت بعد التعادل مع الجونة في الجولة المنصرمة من المسابقة.

وكان بتروجيت قد تعادل مع الزمالك بهدف لمثله وجاء هدف الفريق البترولي في اللحظة الأخيرة من اللقاء.

وقال جمعة في البيان الإعلامي للأهلي إن بتروجيت بالتأكيد سيلعب منتشيا، مفصحا "نتيجته كانت جيدة أمام الزمالك وهذا سيمنحه دفعة".

وتابع الصخرة "مدرب الفريق رمضان السيد يقدم مباريات ممتازة مع بتروجيت واللقاء لن يكون سهلا".

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