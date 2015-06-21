مولودية الجزائر: ننتظر الحصول على توقيع مهاجم الأهلي

أكد عبد الكريم رايسي رئيس نادي المولودية عن رغبة النادي الجزائري في الحصول على توقيع صلاح الدين سعيد مهاجم الأهلي.

الأهلي ضم صلاح الدين سعيد الصيف الماضي من وادي دجلة. قبل أن يشارك في 17 مباراة ويسجل 4 أهداف.

صلاح الدين سجل هدف انتصار منتخب بلاده إثيوبيا في مرمى ليسوثو في أولى مباريات المنتخب في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وتحدث رئيس نادي المولودية عن صلاح الدين قائلا: "إنه مهاجم يلعب بطريقة رائعة".

وأضاف في تصريحات مع وكالة الأنباء الجزائرية "هو ما نبحث عنه في الفريق. ننتظر قدومه إلى الجزائر للتوقيع على العقود".

ومن جانبها أشارت الوكالة الجزائرية عن استعداد نادي المولودية للتوقيع مع صلاح الدين "الذي سيصل إلى الجزائر هذا الأسبوع" على حسب مصادرها الخاصة.