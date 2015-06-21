الأهلي يقنع تريزيجيه برفض أندرلخت.. وترضيته ماليا

عقد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة مع نجم الفريق الشاب محمود تريزيجيه من أجل إقناعه برفض عرض أندرلخت البلجيكي، والاستمرار مع الفريق الأحمر.

ورفضت لجنة الكرة بالأهلي عرض أندرلخت لضم نجم الفريق صاحب الـ20 عاما، بسبب ضعف المقابل المادي.

وعرض أندرلخت على الأهلي الحصول على 3.5 مليون يورو، ولكن العرض مشروط بنسبة مشاركة تريزيجيه في المباريات وتسجيله للأهداف مع الفريق البلجيكي.

واجتمع طاهر بتريزيجيه في حضور علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة.

واتفق الثلاثي على استمرار تريزيجيه مع الفريق وصرف النظر عن فكرة الاحتراف في الوقت الحالي، مع ترضيته ماليا.