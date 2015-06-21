الخارجية تدعو المواطنين للالتزام بقواعد العمل والإقامة في السعودية

صرح السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأن المملكة العربية السعودية تقوم بحملة توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “كن نظامي”، وذلك بعد أن تلاحظ تزايد أعداد مخالفي نظامي العمل والإقامة بما في ذلك من يتم توقيفهم من المصريين بسجون الترحيلات .

كذلك تلاحظ زيادة فترة التوقيف مع حلول شهر رمضان المبارك بسبب عدم توفر أماكن شاغرة على رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى القاهرة ، ومن جانبها تقوم قنصليتي جمهورية مصر العربية في الرياض وجدة بإيفاد مندوبين عنهما إلى مختلف مراكز الترحيلات لمتابعة أوضاع المصريين الموقوفين وتسهيل إجراءات ترحيلهم إلى أرض الوطن.

وأضاف مساعد الوزير أن عقوبة مخالفة نظامي الإقامة والعمل تعرض الموقوف للسجن والغرامة المالية ومصادرة المركبات التي استخدمت لنقل المخالفين، بالإضافة إلى أن تلك العقوبات تمتد إلى المواطن أو المقيم أو صاحب المنشأة التي تقوم بنقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين أو المخالفين لنظامي العمل والإقامة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل .

هذا، ويهيب مساعد الوزير كافة المواطنين المقيمين بالمملكة والزائرين والمعتمرين، ضرورة الالتزام التام بالقواعد والأنظمة والإرشادات الخاصة بتأشيرات دخول المملكة العربية السعودية تجنبا لإلقاء القبض عليهم، حيث أفادت السلطات السعودية أن قضايا نقل وتهريب المتسللين إلى داخل المملكة أو خارجها وقضايا نقل مجهولي الهوية من القضايا التي لا يتم التهاون بها ، بالإضافة إلى أن مثل هذه القضايا لا يشملها قرارات العفو الملكي.