تناول «الشوكولاتة» يهدد العالم بالدمار

قدمت وزيرة البيئة الفرنسية اقتراح جديدًا ربما لن يعجب الكثير من محبي الشوكولاتة، وهو التوقف عن تناول شوكولاتة “نوتيلا” من أجل انقاذ العالم.

وقالت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، أن الوزيرة الفرنسية، سيغولين رويال، طالبت الناس بالتوقف عن تناول الشوكولاتة، والتي تصنع من زيت النخيل، مما يؤدي إلي إزالة الغابات، مشيرة إلي أنه يجب زرع الكثير من الاشجار بسبب انتشار ظاهرة إزالة الغابات، أي تحويل مناطق الغابات إلى أرض زراعية أو للتوسع في العمران أو للاستفادة من خشب الغابات، الأمر الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري.

واضافت:”يجب علينا التوقف عن تناول شوكولاتة النوتيلا، لأنها مصنوعة من زيت النخيل، والتي صناعتها صناعة تتسبب في إزالة الأشجار، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض البيئة إلى أضرار خطيرة، ويجب علينا البدء بصناعة الشوكولاتة باستخدام مكونات أخرى غير زيوت النخيل”.

ويعد زيت النخيل زيتاً نباتياً صالحاً للأكل مشتق من ثمرة “نخيل الزيت”، الذي يتم انتاجه في إندونيسيا وماليزيا، حيث يتم تدمير الغابات من أجل خلق مكان لهذه المزارع.

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