"على طريقة رامز واكل الجو".. برامج الهلع والرعب تعرضك للإصابة بنوبة قلبية

بدأت فى رمضان العديد من البرامج الخادعة والمخيفة وعلى رأسها برنامج "رامز واكل الجو"، والتى تعتمد على الخوف والرعب الذى يحدث للضيف، وهذا قد يؤدى إلى نتائج خطيرة. حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون، أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع معرضون لخطر أعلى بكثير للإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت فى دورية الطب النفسى، والتى شملت 1000000 شخص، أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 36 فى المائة ويواجهون خطرًا أعلى من 47 فى المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى وقت لاحق من الحياة.

وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات الهلع هى مشاعر مفاجئة من الخوف الشديد وفقدان السيطرة، فضلاً عن تلك الأعراض الجسدية التى تشمل التعرق، ومشاكل فى التنفس، والدوخة، وتسارع ضربات القلب وقشعريرة ساخنة أو باردة، وألمًا فى الصدر، وآلامًا فى المعدة.

ووفقًا للدراسة، فإن نوبات الهلع تصيب حوالى 6 ملايين من البالغين فى الولايات المتحدة، كما أن النساء لديهن فرصة أكثر من الضعف بالمقارنة بالرجال.

وأضاف الباحثون أن الصلة بين اضطرابات الهلع وأمراض القلب لا تزال مثيرة للجدل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تداخل الأعراض مثل ألم فى الصدر، وخفقان القلب، وضيق فى التنفس.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى العشرين من شهر يونيو الجارى.

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