محافظ الأقصر يناقش مع شركة برمجيات تواصل المواطنين مع الحكومة إلكترونيا

التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، المهندس أشرف عطية رئيس مجلس إدارة شركة "أوميجا سوفت" للبرمجيات والحلول المتكاملة للأنظمة التطبيقية، وعددا من مهندسى الشركة، لمناقشة التطبيقات المقترح تنفيذها لتسهيل تواصل المواطنين مع الأجهزة الحكومية بصورة إلكترونية.

ومن جانبه، أوضح "عطية" أن الشركة لديها خبرة تتجاوز 12 عاماً فى مجال البرمجيات، ونفذت العديد من الأنظمة بالدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال مهندسين للاطلاع على النظام المستخدم، وتقييم أدائه للخدمات الحكومية، وتدريب العاملين على النظام المقترح والاستفادة بأفكارهم.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار تنفيذ سياسة الدولة والاتجاه إلى تطبيق حلول الحكومة الذكية للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، والفصل بين المواطن والموظف للحد من التجاوزات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل الإجراءات وبمقاييس محلية وجودة عالمية.