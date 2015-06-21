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وزارة العدل اللبنانية تستوقف 5 أمنيين متورطين فى تعذيب نزلاء بسجن رومية

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وزارة العدل اللبنانية تستوقف 5 أمنيين متورطين فى تعذيب نزلاء بسجن رومية وزارة العدل اللبنانية تستوقف 5 أمنيين متورطين فى تعذيب نزلاء بسجن رومية
أثارت مقاطع ، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، تبين تعرض مساجين للضرب والتعذيب من قبل عناصر أمنية فى لبنان، ضجة واسعة وسخطًا بين النشطاء.

وأعلن وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى، أنه تم توقيف 5 من أفراد الأمن المتورطين فى تعذيب سجناء بسجن رومية، مشيرًا الى أنه اتصل بمدعى عام التمييز طالبًا منه متابعة التحقيقات حتى النهاية، وذلك حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

وقال إن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى من تعذيب لاحد المساجين في سجن رومية جريمة في الوطنية والإنسانية، ونحن سنتابع التحقيقات حتى النهاية، وهذه الجريمة لا يمكن ان تمر من دون عقاب".

بدوره قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إن هذه الاشرطة تم تصويرها فى مرحلة مواجهة التمرد الأخير ودهم المبنى "د" فى سجن رومية كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وقد أعطى توجيهاته للمراجع الأمنية المختصة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفورى في الموضوع.

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