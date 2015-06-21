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مقتل 7 جنود أفغان و57 مسلحا في مواجهات متفرقة

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مقتل 7 جنود أفغان و57 مسلحا في مواجهات متفرقة مقتل 7 جنود أفغان و57 مسلحا في مواجهات متفرقة

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل سبعة جنود أفغان في مقابل 57 مسلحا في مواجهات جديدة شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كاما) الأفغانية اليوم الأحد، أن سبعة جنود أفغان قتلوا في انفجار قنبلة وتبادل لإطلاق النار خلال الـ24
> ساعة الماضية في عدة محافظات أفغانية.

وأفاد البيان بأن 57 مسلحا لقوا مصرعهم, وأصيب 23 آخرون في عمليات عسكرية منفصلة في محافظات بكتيكا، ولوجار وأوروزغان وهلمند وقندوز وبدخشان أيضا في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم إبطال مفعول 11 عبوة ناسفة.

وتعتبر العبوات الناسفة أحد أعنف التكتيكات التي تستخدمها طالبان في هجماتها،  ولا تستهدف تلك العبوات قوات الأمن فقط بل يسقط ضحيتها عشرات المدنيين كل عام.

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