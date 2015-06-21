7 نصائح للحوامل أثناء الصيام أهمها قسمى وجباتك وقللى الملح والسكر

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع بعض الإرشادات إذا أرادت الصيام فى شهر رمضان لتفادى تعرضها لمضاعفات الحمل وكذلك أيضا الحرص عند تناول الأغذية الغنية بالأملاح والسكريات لتجنب تعرضها لبعض مخاطر الحمل.

أهم النصائح والإرشادات التى يجب على الحوامل مراعاتها أثناء الحمل

>حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك بعض النصائح والأرشادات التى يجب النساء الحوامل مراعاتها أثناء الصيام وأهمها:

>1)يجب على الحامل أن تقسم وجبات الطعام إلى أربع وجبات ما بين الأفطار والسحور .

>2)الأفطار فور أذان المغرب والسحور قبل السحور بقليل .

3)الأهتمام بشرب المياه ما بين الفطار والسحور مع مراعاة عدم تناولها مرة واحدة.

>4)عدم الاكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين والمشروبات الغازية وعدم اعتبارها من ضمن السوائل و يجب والأعتماد على شرب السوائل المتمثلة فى المياه والعصائر الطازجة غير المحلى بكثرة .

>5)الابتعاد عن الإفراط فى تناول الحلويات الشرقية التى تؤدى لزيادة الوزن المفروطة مما ينتج عنها تعرض الحامل لمضاعفات أثناء الحمل .

6) عدم تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات نظرا لأنها تساهم فى تخرين المياه بالجسم ورفع ضغط الحامل.

7)الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وطبق السلطة الغنى بالالياف الغذائية والفيتامينات مما يساهم فى ترطيب الجسم والوقاية من الأمساك نظرا لان الحمل غالبا ما تعانى من الامساك .