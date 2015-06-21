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البلح على الفطار هايخلصك من توتر الصيام وكسل بعد الأكل

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البلح على الفطار هايخلصك من توتر الصيام وكسل بعد الأكل البلح على الفطار هايخلصك من توتر الصيام وكسل بعد الأكل
استهلال الإفطار بعدد من حبات التمر، هى عادة متوارثة من السنة النبوية الشريفة، وقد أكدت العديد من الأبحاث على فوائد التمر، وخاصة بعد صيام عددا طويلا من الساعات، فهو يمد الجسم بالسكريات التى تعرضت للنقص فى فترة النهار.

فيما يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة على عدد من الفوائد الأخرى، لتناول التمر على وجبه الإفطار.

التمر يهدئ الأعصاب ويقلل التوتر


>وتبعا لرأى خالد فإن التمر يحتوى على نسبة عالية من الماغنيسيوم، وهو العنصر الذى يساعد بصورة كبيرة على تحسين الحالة المزاجية، وإزالة التوتر والقلق، وقد يعد التمر بديلا للمدخنين وشاربى القهوة والشاى، فهو قادر على تحسين حالتهم المزاجية، وإزالة التوتر المتراكم طوال اليوم نتيجة لنقص الكافيين والنيكوتين وأيضا السكريات.

التمر يخلصك من كسل بعد الإفطار


>ويحتوى التمر أيضا على قدرا معقولا من السكريات والمعادن الضرورية، لتحسين عمل المخ، ولذا يؤكد خالد يوسف أن تناول التمر على وجبه الإفطار، يساعد كثيرا فى التخلص من حالات الكسل والخمول التى تنتاب اغلب الصائمين بعد تناول الطعام.

ولكن يجب الحرص على عدم الإسراف فى تناول وجبه الإفطار، وكمياتها وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

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