10 نصائح لتجنب الإصابة بالإمساك فى شهر رمضان

قد يتعرض الكثيرون مع بداية الصيام للمعاناة من الإمساك بسبب تغير النظام الغذائى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك يرجع إلى زيادة عدد ساعات الصيام وقلة ساعات الإفطار.

وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما وهو كيف نقى أنفسنا من الإصابة بالإمساك أثناء الصيام فى شهر رمضان المبارك ؟.

وحول هذا تقدم الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك أثناء الصيام، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخس والخيار والبرتقال.

>2- تناول الفواكه المجففة .

>3- الاكثار من البقوليات .

>4- تناول الخبز الغنى بالردة.

>5- تناول الماء بكثرة والمشروبات كالشوربة وعصير الفواكه الطازج.

>6- عدم الإفراط فى تناول الأطعمة المملحة كالمخلل والمكسرات .

>7- تجنب تناول الملوخية والسبانخ لأنها تساعد على الشعور بالعطش.

>8- الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية.

>9- تجنب الاكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

>10- تجنب وضع الكثير من التوابل و البهارات فى الطعام.

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