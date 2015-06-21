أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

10 نصائح لتجنب الإصابة بالإمساك فى شهر رمضان

Google+ Print
10 نصائح لتجنب الإصابة بالإمساك فى شهر رمضان 10 نصائح لتجنب الإصابة بالإمساك فى شهر رمضان
قد يتعرض الكثيرون مع بداية الصيام للمعاناة من الإمساك بسبب تغير النظام الغذائى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك يرجع إلى زيادة عدد ساعات الصيام وقلة ساعات الإفطار.

وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما وهو كيف نقى أنفسنا من الإصابة بالإمساك أثناء الصيام فى شهر رمضان المبارك ؟.

وحول هذا تقدم الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك أثناء الصيام، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخس والخيار والبرتقال.
>2- تناول الفواكه المجففة .
>3- الاكثار من البقوليات .
>4- تناول الخبز الغنى بالردة.
>5- تناول الماء بكثرة والمشروبات كالشوربة وعصير الفواكه الطازج.
>6- عدم الإفراط فى تناول الأطعمة المملحة كالمخلل والمكسرات .
>7- تجنب تناول الملوخية والسبانخ لأنها تساعد على الشعور بالعطش.
>8- الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية.
>9- تجنب الاكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.
>10- تجنب وضع الكثير من التوابل و البهارات فى الطعام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365