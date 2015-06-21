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للأمهات.. 4 نصائح لتفادى التهابات جلد طفلك وجفافه

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للأمهات.. 4 نصائح لتفادى التهابات جلد طفلك وجفافه للأمهات.. 4 نصائح لتفادى التهابات جلد طفلك وجفافه
مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة العالية يتعرض الجلد للجفاف وخاصة الأطفال الذين يصابون ببعض التهابات الجلد نتيجة أسباب متعددة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل بالقصر العينى، هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها لتفادى تعرض جلد طفلها للجفاف وأهمها:

1)يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها طبق السلطة نظرا لأنه يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمضادات الأكسدة والمعادن المفيدة لصحة الجلد والشعر والأظافر .

2)شرب الطفل المياه بنسبة لا تقل عن 8 أكواب يوميا نظرا لأن نقص المياه فى الجلد يؤدى لجفاف جلد الطفل ويساهم فى حدوث التهابات الجلد .

3)استخدام كريم واق للبشرة وخاص بالأطفال لحماية الجلد من أشعة الشمس والتى تؤدى لظهور تجاعيد مبكرة والتى أصبحنا نجدها فى الأطفال.

4)لا يجب استخدام كريم واقى الشمس إلا بعد استشارة الطبيب لاختيار تركيبة مناسبة لنوع الجلد كل ساعتين .

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