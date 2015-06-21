ديما صادق تعاتب تيم حسن وتشيد بباسم يوسف وتقول: زياد الرحباني أكثر شخص ينتقدني

حلت الاعلامية ديما صادق ضيفة في الحلقة الثالثة من برنامج "هل القمر"، وكانت مناسبة أوضحت خلالها عدد من الامور التي أثيرت حولها، من بينها ما قاله عادل كرم في برنامج "هيدا حكي" حين علق بعبارة "هيدا هوا مش أكل هوا"، على أثر نشرها مقطع فيديو للمفاجأة التي أعدتها الـLBCI بمناسبة عيد ميلادها، ديما قالت "لا يوجد شيء شخصي بيني وبين عادل كرم، وهو قال هذا الكلام في الحلقة التي كان من المفترض أن أطل ولكنني رفضت، ولا شك أن هناك ترابط بين هذين الأمرين"، وتابعت "أنا احترم الجميع ولكنني لا أسمح لنفسي بالتعليق على كلامه".

عن موقفها من إنتقادات زياد الرحباني لها، توجهت ديما إلى رجا ورودلف قائلة "كان من المفترض أن توجها هذا السؤال إليه خلال إستضافتكما له. ولكن من الواضح أن أدائي الإعلامي لا يعجبه أبداً. أنا تربيّت على زياد الرحباني ومتعصبة له جداً، ويمكن أن أسرد كل مسرحياته. زياد الرحباني ساهم في تشكيل وعيي السياسي والإجتماعي، من خلال أعماله المسرحية وأغانيه والمفاهيم التي طرحها. لكن للأسف هو غير معجب بي إعلامياً".

ورداً على زياد الذي قال عنها إنها ترمي سمّاً على الهواء، قالت " هو أكثر شخص ينتقدني، وأنا حاولت أن أتفاعل مع هذا الأمر في شكل إيجابي، وقلت زياد يعرفني. لا شك أن إنتقاداته لي تضايقني، ولكن من ناحيتي أعتبر أن هناك فنانيْن جددا في الموسيقى العربي، هما سيّد درويش ومن بعده زياد الرحباني".

أما عن وصفها لـ غادة عبد الرازق بـ "الجاهلة"، فقالت "هذا كلام صحف. أنا قلت إنني مع موقف باسم يوسف وليس مع موقف غادة عبد الرازق"، كما اعتبرت إن باسم يوسف هو أهم إعلامي في العالم العربي ومن دون منازع، لأنه ساهم في إسقاط نظام، وضحى بنجوميته من خلال رفضه التنازل لمصلحة نظام آخر".

كما وجهت ديما صادق رسالة عتب لتيم حسن ودعته إلى تقديم أعمال بمستوى مسلسل"الملك فاروق" الذي أعتبره من أهم الإنتاجات التلفزيونية.

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