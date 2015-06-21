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وفاة شقيق الإعلامي محمود سعد

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وفاة شقيق الإعلامي محمود سعد وفاة شقيق الإعلامي محمود سعد

الأحد 21-06-2015 19:08

توفّي صباح اليوم العميد محمد متولي سعد، شقيق الإعلامي محمود سعد، وسيتم تشيع الجنازة بعد قليل من مسجد عمرو بن العاص في منطقة القديمة، فيما لم يتم تحديد موعداً لتلقي أسرته العزاء.
ويقدم محمود سعد عبر شاشة قناة "النهار" برنامجه "أخر النهار" إلا أنه متوقف في شهر رمضان وسيعود عقب إجازة عيد الفطر.

 

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