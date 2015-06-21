أحلام تفضح رامز جلال: كنت ذبحته

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر" أنها كشفت مقلب رامز ضمن برنامجه "رامز واكل الجو"، قبل أن تقع في فخه علماً أنها جهزّت نفسها لتكون إحدى ضيوف البرنامج، لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة.

وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على "تويتر": "قبل نص ساعة من التصوير مع رامز اكتشفت اللعبة بعد ما عملت مكياج وكل شي ههه الحمدلله كنت ذبحته أنا".

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