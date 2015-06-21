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شابان يقتلان تاجر بسبب خلاف علي 50 جنيهًا ببوسعيد

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شابان يقتلان تاجر بسبب خلاف علي 50 جنيهًا ببوسعيد شابان يقتلان تاجر بسبب خلاف علي 50 جنيهًا ببوسعيد

أرشيفية

ألقت الأجهزة الامنية ببورسعيد القبض علي شابين شقيقين بتهمة قتل زوج عمتهم عقب خلاف علي مبلغ 50 جنيهًا.

البداية عندما تلقي قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد اخطارًا من مستشفى الزهور العام بوصول “ر. ع. 47 سنة”، تاجر مقيم دائرة القسم جثه هامده”. وعليه انتقلت أجهزة البحث الجنائى وخبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن بورسعيد والقوات اللازمة،  وبالفحص تم التقابل مع نجل المتوفى ويدعى محمد وبسؤالة إتهم أولاد شقيق والدته بالتسبب فى وفاة والده.

وقرر بأنه حال تواجد والده أسفل العقار سكنه بمنطقة أرض الجبل ـ دائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بين والده وابناء خاله بسبب الخلاف على مبلغ مالى قدرة 50 جنيه تطورت إلى مشاجرة  قام على أثرها المذكوران بالتعدى على والده “بعصى خشبية” أحدثت إصابته التى أودت بحياته.

- بتوقيع الكشف الطبى على المتوفى تبين وجود سحجه بفروة الرأس وأخرى باليد اليسرى. وتمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.. وأخطرت النيابة للتحقيق.

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