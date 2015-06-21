محمد الصاوي ينتهي من تصوير «مولد وصاحبه غايب» ويواصل «أرض النعام» و«بعد البداية»

كتب : محمد سويلم

أكد الفنان محمد الصاوى أنه يواصل تصوير أحداث مشاهد مسلسله الجديد “أرض النعام”، والذي يُعرض حصريا على قناة ” TEN ” .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، ويُذكر أن أسرة المسلسل وصلت لأكثر من 90% من مشاهد العمل.

“أرض النعام” بطولة: أحمد زاهر وزينة ورانيا يوسف ، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج غادة سليم.

كما أضاف الصاوى في تصريح خاص لـ ONA؛ أنه انتهى من تصوير مشاهده فى مسلسل ” مولد وصاحبة غايب ” ، والمسلسل بطولة هيفاء وهبى وفيفى عبده وباسم سمرة وحسن الرداد، ومن تأليف مصطفى محرم، وإخراج شيرين عادل.

وأشار الصاوى إلى أنه انتهى من تصوير نحو 90% من مشاهده في مسلسل “بعد البداية”، وأعرب ” الصاوى “عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “بعد البداية” ، المسلسل بطولة طارق لطفى و فاروق الفيشاوي وروجينا ،والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد خالد .

يذكر أن ” الصاوى “ كان من الوفد المُكون من 20 فنانًا، المشارك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أثناء مباحثاته بألمانيا ، ووصف الصاوى الوفد الفني المتجه إلى برلين بـ”الوطني”، موضحًا أن زيارته هدفها دعم جمهورية مصر العربية في ألمانيا.