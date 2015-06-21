أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة

Google+ Print
السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأحد حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان, من أجل توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسي يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى للبيئة المحيطة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عرضا المخطط العام للمشروع, حيث تمت الإشارة إلى المساحات المقرر استصلاحها في كل منطقة, وعدد الآبار المطلوبة للري, ونوعية المحاصيل المقررة زراعتها من قبل وزارة الزراعة, وكذا الصناعات الغذائية المرتبطة بها, والتي ستتضمن صناعات استخلاص الزيوت وتصنيع الأعلاف, وإنتاج السكر وتدوير المخلفات الزراعية, فضلا عن مشروعات الثروة الحيوانية والألبان والدواجن.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي وجه بأهمية استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال فترة من 2 إلي 3 سنوات, مع تطبيق أحدث أسليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع ووضع خطة تسويق كاملة له, على أن يتم اتخاذ مشروع واحة الفرافرة المقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل كنموذج قابل للتنفيذ وتطبيقه في مشروع استصلاح المليون فدان.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم الانتهاء من كافة التزامات الدولة إزاء مشروع تشغيل الألف مصنع في 30 يونيو الجاري, وذلك فيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية من مرافق وكهرباء ومياه وصرف صحي وتخطيط للموقع وإضاءة للشوارع, فضلا عن تيسير إصدار تراخيص تشغيل المصانع والتأمينات الاجتماعية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا