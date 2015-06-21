السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأحد حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان, من أجل توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسي يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى للبيئة المحيطة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عرضا المخطط العام للمشروع, حيث تمت الإشارة إلى المساحات المقرر استصلاحها في كل منطقة, وعدد الآبار المطلوبة للري, ونوعية المحاصيل المقررة زراعتها من قبل وزارة الزراعة, وكذا الصناعات الغذائية المرتبطة بها, والتي ستتضمن صناعات استخلاص الزيوت وتصنيع الأعلاف, وإنتاج السكر وتدوير المخلفات الزراعية, فضلا عن مشروعات الثروة الحيوانية والألبان والدواجن.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي وجه بأهمية استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال فترة من 2 إلي 3 سنوات, مع تطبيق أحدث أسليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع ووضع خطة تسويق كاملة له, على أن يتم اتخاذ مشروع واحة الفرافرة المقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل كنموذج قابل للتنفيذ وتطبيقه في مشروع استصلاح المليون فدان.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم الانتهاء من كافة التزامات الدولة إزاء مشروع تشغيل الألف مصنع في 30 يونيو الجاري, وذلك فيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية من مرافق وكهرباء ومياه وصرف صحي وتخطيط للموقع وإضاءة للشوارع, فضلا عن تيسير إصدار تراخيص تشغيل المصانع والتأمينات الاجتماعية.