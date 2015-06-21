ضحايا بإطلاق نار في ولايتين أمريكيتين

في أقل من 24 ساعة شهدت ولاياتا ميشيغان وبنسلفانيا حادثي إطلاق نار أوقعا قتيلا ونحو 20 جريحا.

وأصيب فجر الأحد 7 أشخاص بجروح متفاوتة حينما أطلق مجهول النار عشوائيا في أحد شوارع فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، حسب تصريحات للشرطة المحلية.

وقالت مصادر طبية إن طفلا عمره عامان وآخر 10 أعوام جراحهما خطيرة.

وكان شخص على الأقل لقي مصرعه وأصيب 10، بعد أن فتح مسلح مجهول النار على حفل بملعب لكرة السلة بديترويت أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن حوالي 400 شخص كانوا يحتفلون ويلعبون كرة السلة في “ديكستر” و”ويب ستريت” عندما أطلق مجهول النار على الجمع ليقتل شخصا يبلغ من العمر 21 عاما ويصيب 10 آخرين بينهم 7 رجال و3 نسوة.

ووفقًا لصحيفة ديترويت فري برس فإن الشرطة تحقق في عملية إطلاق النار التي وقعت أثناء الحفلة، مشيرة إلى أنه لم يتم إلى الآن تحديد هويات الضحايا أو التعرف على مطلق النار.

وصرح مساعد رئيس الشرطة ستيف دولنوت بأن الشرطة لا تعرف السبب وراء عملية إطلاق النار، مشيرا إلى أن 3 أشخاص من المصابين في حالة خطيرة.

وقال دولنوت إنه من المرجح أن يكون المهاجم المسلح قد استهدف شخصا بعينه.