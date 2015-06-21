مقتل 8 حوثيين إثر انفجار عبوة ناسفة فى دورية تابعة لهم شرقى اليمن

أفادت مصادر قبلية يمنية اليوم الأحد بمقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين حوثيين إثر انفجار عبوة ناسفة فى مدينة عتيق بمحافظة شبوة شرقى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن 8 مسلحين حوثيين على الأقل قتلوا إثر هجوم شنه أفراد المقاومة الشعبية على دورية عسكرية تابعة لهم فى الشارع العام بمدينة عتق مركز محافظة شبوة.

ويشن أفراد المقاومة هجمات مسلحة على الحوثيين فى شبوة بعد أن احكموا سيطرتهم على المدينة بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويأتى الانفجار فى الوقت الذى تشهد فيه صنعاء ومحافظات يمنية اخرى هدوء حذرا، بعد أن شهدت أمس السبت قصفا من قبل طيران التحالف العربى بقيادة السعودية.