أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يقصف تجمعات المسلحين فى شمال شرق البلاد

Google+ Print
الجيش اللبنانى يقصف تجمعات المسلحين فى شمال شرق البلاد الجيش اللبنانى يقصف تجمعات المسلحين فى شمال شرق البلاد
قصف الجيش اللبنانى بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، تحركات للجماعات المسلحة فى جرود رأس بعلبك بشمال شرق لبنان، (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبنانى أن مدنيا لبنانيا قتل خلال اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتين فى منطقة بعلبك، وأوضح بيان صادر عن الجيش أنه إثر ذلك انتشرت قوى الجيش فى المنطقة وأعادت الوضع إلى طبيعته، وأصيب أحد العسكريين أثناء تنفيذ المهمة بجروح غير خطرة .

وأشار إلى أن قوى الجيش تواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية لضبط الوضع وملاحقة مطلقى النار والمتورطين فى الحادث لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365