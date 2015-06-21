الجيش اللبنانى يقصف تجمعات المسلحين فى شمال شرق البلاد

قصف الجيش اللبنانى بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، تحركات للجماعات المسلحة فى جرود رأس بعلبك بشمال شرق لبنان، (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبنانى أن مدنيا لبنانيا قتل خلال اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتين فى منطقة بعلبك، وأوضح بيان صادر عن الجيش أنه إثر ذلك انتشرت قوى الجيش فى المنطقة وأعادت الوضع إلى طبيعته، وأصيب أحد العسكريين أثناء تنفيذ المهمة بجروح غير خطرة .

وأشار إلى أن قوى الجيش تواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية لضبط الوضع وملاحقة مطلقى النار والمتورطين فى الحادث لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.