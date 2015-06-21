شرطة رأس الخيمة تضبط المتورطين بحادثة «السلاح الأبيض»

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبناء على متابعة واهتمام قائد عام شرطة رأس الخيمة، من ضبط جميع الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على شابين مواطنين بالسلاح الأبيض، في إحدى صالات الألعاب برأس الخيمة.

حيث أوضح العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أنه بعد وقوع الحادثة، تم ضبط أحد الأشخاص المتهمين في قضية الاعتداء، وهو المتهم الرئيس فيها، ومع تكثيف البحث والتحري، تم التوصل لمعلومات، مؤكداً وجود المتهمين الثلاثة في عدد من المناطق المجاورة، في حالة تحرك وتنقل دائم من إمارة لأخرى، وعليه، تم التنسيق مع عدد من القيادات العامة للشرطة بالدولة، وأخذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في القضية.

وتم بالفعل مداهمة أماكن وجودهم وضبطهم، وهم (مواطنان وخليجي) في العشرينيات من العمر، حيث تم الاشتباه بتعاطيهم لمواد مخدرة، وكذلك تم العثور بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة البيضاء، وعليه، تم إحالتهم مع ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم، ولينالوا جزاءهم العادل.