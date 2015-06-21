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وزير الدفاع يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي «بدر 30»

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى (بدر 30) الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية ” المايلز”، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وناقش القائد العام عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات المختلفة أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد بالأداء المتميز لكافة القوات المشاركة فى المشروع ، مؤكداً على ضرورة البعد عن النمطية فى تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية، مع الإهتمام بالتدريب التخصصى للعناصر الإدارية والمعاونة ، وإستغلال التطور الذى شهدته المنظومة التدريبية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المعظم ، معرباً عن إعتزازه بما يقدموه من جهد وطنى فى حماية الجبهه الداخلية وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومراحل العمل بالقناة الجديدة والمشاريع الخاصة بمحور قناة السويس الجديدة ، وما يحققوه من نتائج ملموسة فى الحرب على الإرهاب فى سيناء وتطهيرها من العناصر التكفيرية.

وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات ، بما يتمتعون به من روح معنوية عالية وإستعداد دائم للبذل والتضخية من أجل أمن وسلامة وشعبها العظيم.

ويعد التدريب بإستخدام المقلدات أحد أبرز الأنشطة التدريبية التى يتم خلالها إستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ومقلدات الرماية بالليزر لتحقيق الواقعية فى التدريب وترشيد الإنفاق فى إستخدام الأسلحة والذخائر وثقل المهارات الميدانية للوحدات والتشكيلات ، وقياس قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية المكلفة بها فى الوقت والمكان المحددين طوال مراحل التدريب.

حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

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