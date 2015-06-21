23% زيادة في عدد المسافرين بمطار القاهرة الدولي

أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، اللواء طيار أحمد جنينة، أن المطار حقق زيادة بلغت ٢٣٪ في عدد المسافرين خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، بإجمالي ٤ ملايين و٧٢١ ألف مسافر، منهم ٢ مليون و٦١٠ ألف سافروا من مبني الركاب رقم “١” المعروف بالمطار القديم، فيما سافر نحو ٢ مليون و١١١ ألف راكب من المطار الجديد.

وقال «جنينه» أن هناك زيادة بدأت من الأمس في حركة سفر المعتمرين إلى الاراضي المقدسة، وارتفع عدد الرحلات من ١٢ إلى ١٤ رحلة يوميًا ، وأنه من المقرر أن يصل عدد الرحلات اليومية في منتصف رمضان إلى ٢٨ رحلة طيران. وأضاف أن المطار بدأ الاستعدادات لاستقبال المصريين العاملين في الخارج وأسرهم وأيضا الأسر العربية التي تقضي إجازاتهم في مصر خلال شهور الصيف.