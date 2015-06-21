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محافظ جنوب سيناء: توفير قروض ميسرة للشباب

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محافظ جنوب سيناء: توفير قروض ميسرة للشباب محافظ جنوب سيناء: توفير قروض ميسرة للشباب
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بأعضاء اللجنة العليا للشباب لبحث إشراكهم فى مشروعات مؤسسة الخير، حيث ستقام مزرعة ضخمة لتربية وتسمين العجول بطور سيناء، عن طريق توفير قروض ميسرة للشباب، وتوفير فرص عمل لهم، عن طريق إتاحة مبلغ مليون جنيه لكل 5 من الشباب طبقا لدراسة الجدوى.

وأبدى المحافظ سعادته البالغة لإشراك الشباب فى المسئولية، وأبدى تفاؤله الشديد بهم لأنهم القوة والركيزة الأساسية فى العمل، كما ذكر المحافظ العديد من المشروعات التى سيشارك فيها الشباب مثل زراعة 20 ألف فدان بالمحافظة، منها 10 آلاف فدان زيتون سيتم الإنتاج بعد 3 سنوات، و10 آلاف فدان أخرى من الخضر، بالإضافة للمنطقة الصناعية بابوزنيمة والتى ستتيح آلاف من فرص العمل للشباب.
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