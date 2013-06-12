"النواب" الأمريكي يدعو واشنطن لمطالبة مرسي بالعفو عن العاملين بالمنظمات غير الحكومية

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

دعت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم، الإدارة الأمريكية إلى مطالبة الرئيس محمد مرسي بإصدار عفو عن جميع الأفراد الذين كانوا يعملون بالمنظمات غير الحكومية في مصر والبالغ عددهم 43 فردا والذين صدرت بحقهم أحكام مؤخرا، كما طالبت بإعادة فتح مكتب هذه المنظمات دون مزيد من المضايقات من جانب السلطات الحكومية.

جاء ذلك على لسان النائبة اليانا روس ليتينن رئيسة اللجنة خلال جلسة استماع لها اليوم عن المنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت ليتنين "يجب أن نقوم بإرسال إشارة قوية وموحدة إننا نريد أن نرى مصر تحقق أهداف الثورة، يجب على الولايات المتحدة أن تدعو مرسي إلى إصدار عفو فورا عن جميع الأفراد الـ43 والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها دون مزيد من المضايقات من جانب السلطات الحكومية".

وأضافت "من الواضح أن الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي يؤكد رفض مرسي إسقاط التهم الموجهة، وفرض المزيد من القيود على عمل هذه المنظمات من خلال القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية".

وتابعت "كان المأمول هو أن يرى المسئولون المصريون بشكل سريع خطأ الطريق الذي سلكوه وإسقاط التهم والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة عملها.. ومع ذلك، فقد تمت الأسبوع الماضي إدانة جميع المدعي عليهم البالغ عددهم 43 فردا وحكم عليهم في قضية لا أساس لها في سيادة القانون.. هذا الحكم له دوافع سياسية وليس مجرد هجوم على هذه المنظمات".