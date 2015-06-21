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غدًا أولى جلسات استئناف ضابط متهم بسرقة سيارة

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غدًا أولى جلسات استئناف ضابط متهم بسرقة سيارة غدًا أولى جلسات استئناف ضابط متهم بسرقة سيارة

ارشيفية

تبدأ غدًا الإثنين محكمة جنح مستانف القديمة، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة ضابط الشرطة من تهمة سرقة سيارة فى مصر القديمة.

تعود تفاصيل القضية عندما قامت قوات الأمن بمداهمة منزل تاجر سلاح ولم تعثر على شىء، لكنهم وجدوا سيارة BMW أمام مسكنه، وبسؤاله قال إنها ملك ضابط شرطة يدعى “ا.ا”، وباستدعائه أقر بأنها ملك صديقه “ر.ا” ضابط شرطة، والذى طلب منه أن يركنها لديه، حتى ينتهى من إجراءاتها الرسمية.

وبسؤال طارق بهجت وكيل نيابة مصر القديمة للضابط الثانى أكد أنها سيارته واشتراها من أحد المواطنين فى 2013، وسدد 80 ألف جنيه من إجمالى ثمنها وهو 160 ألف جنيه، ولم يستطع التواصل مع هذا الشخص، ولم يتحصل منه على أى أوراق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الوراق.

فأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات. يذكر أن نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، أمرت بحبس ضابطى شرطة وتاجر سلاح، فى اتهامهم بسرقة سيارة 4أيام على ذمة التحقيقات.

 

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