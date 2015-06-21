غدًا محاكمة بديع و190 أخرين في اقتحام “قسم العرب”

تنظر غدًا الإثنين محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و190 متهمًا من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب. و آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وبسكرتارية محمد عبد الستار واحمد عطية

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.