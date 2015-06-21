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مرتضى منصور يوجه 3 رسائل تحذير للاعبي الزمالك

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مرتضى منصور يوجه 3 رسائل تحذير للاعبي الزمالك مرتضى منصور يوجه 3 رسائل تحذير للاعبي الزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه سيوجه ثلاث رسائل لهم عقب التعادل مع بتروجت 1-1 أمس في بطولة الدوري.

وقال مرتضى عبر الشباب والرياضة: "هناك بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في لقاء بتروجت، ولن أسمح بتكرارها في المباريات القادمة".

وأوضح: "الأمر الأول هو ضرورة عدم الاعتراض على التحكيم، والالتزام بكافة قرارات الحكم".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين الذين اتسم أداؤهم بالأنانية الشديدة، وهو ما دفعني لتوقيع عقوبات مغلظة عليهم".

وواصل رئيس الزمالك: "يبدو أن اللاعبين تسرب إليهم أنهم ضمنوا الفوز ببطولة الدوري، وهو أمر بالغ الخطورة".

ويتصدر الفارس الأبيض جدول الدوري برصيد 74 نقطة، خلفه الأهلي 65 نقطة، ثم إنبي 64 نقطة.

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