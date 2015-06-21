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رئيس الزمالك: لو دفعت أنا أو محمود طاهر عمولة إيفونا سنتعرض للحبس

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رئيس الزمالك: لو دفعت أنا أو محمود طاهر عمولة إيفونا سنتعرض للحبس رئيس الزمالك: لو دفعت أنا أو محمود طاهر عمولة إيفونا سنتعرض للحبس

تسببت 500 ألف دولار في عدم استمرار نادي الزمالك في عملية التفاوض لضم المهاجم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الوداد المغربي.

وقال مرتضى: "حصلت على موافقة رئيس النادي على ضم إيفونا مقابل مليون و800 ألف دولار".

وأضاف في تصريحات للشبب والرياضة: "بعدها توجهنا إلى وكلائه، فاللاعب الجابوني لديه 3 وكلاء، حددوا راتب اللاعب طوال مدة العقد 3 سنوات".

وتابع: "طلبوا حصول اللاعب في الموسم الأول على 650 ألف دولار تزيد إلى 700 ثم 750 ألف دولار في الموسمين الثاني والثالث".

وواصل: "هذه الأرقام لا تمثل لي أي مشكلة، لأنه يمكن التفاوض عليها".

واستدرك: "ولكن الوكلاء طلبوا 500 ألف دولار عمولة، وهو مبلغ كبير للغاية".

وأتم مرتضى منصور: "لو دفعت أنا أو محمود طاهر رئيس النادي الأهلي هذا المبلغ كعمولة، سنتعرض للسجن".

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فيديو اليوم السابع