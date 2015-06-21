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منصور: فيريرا لم يجدد عقده لمدة شهر مع النادي.. ما قيل كان كذبا

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منصور: فيريرا لم يجدد عقده لمدة شهر مع النادي.. ما قيل كان كذبا منصور: فيريرا لم يجدد عقده لمدة شهر مع النادي.. ما قيل كان كذبا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عقده لن يستمر حتى نهاية مسابقة الدوري الممتاز يوم 4 أغسطس المقبل.

وأوضح مرتضى في تصريحات للشباب والرياضة: "عقد فيريرا ينتهي مع الزمالك يوم 11 يوليو المقبل".

وأضاف أن ما تردد حول تمديد عقد فيريرا لمدة شهر ليستكمل مشوار الفريق في بطولة الدوري غير صحيح.

وكان موقع الزمالك الرسمي قد أعلن عن تمديد عقد فيريرا حتى نهاية الدوري المصري في الرابع من أغسطس.

وأتم رئيس الزمالك: "لقد كانت جلسة ودية بين فيريرا وأحمد مرتضى منصور".

وكان مرتضى منصور أشار في وقت سابق إلى أن أحمد حسام ميدو مدير قطاع الناشئين هو الأقرب لخلافة المدرب البرتغالي.

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