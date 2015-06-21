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مؤمن زكريا يعود إلى قائمة الأهلي أمام بتروجيت.. وغالي في حسابات المباراة

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مؤمن زكريا يعود إلى قائمة الأهلي أمام بتروجيت.. وغالي في حسابات المباراة مؤمن زكريا يعود إلى قائمة الأهلي أمام بتروجيت.. وغالي في حسابات المباراة

عاد مؤمن زكريا صانع الألعاب الدولي وحسام غالي مايسترو الأهلي إلى حسابات الفريق الأحمر بعدما تعافى الأول وانتهت فترة إيقاف الثاني.

وكان غالي قد خرج من الملعب ببطاقة حمراء ف مباراة الأهلي أمام سموحة بالدوري المصري الممتاز.

وتعرض لاعب فينورد الهولندي وتوتنام هوتسبر الأسبق للإيقاف 4 مباريات بعدما أدانه تقرير الحكم بأنه خرج عن النص.

وانتهت فترة إيقاف غالي بانتهاء مباراة الأهلي أمام الجونة، وبات جاهزا للعودة إلى حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في مباراة بتروجيت مساء الثلاثاء المقبل.

في الإطار ذاته أكد الأهلي في بيانه الإعلامي اليومي أن مؤمن زكريا سيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة بتروجيت.

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