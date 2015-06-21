اتحاد الكرة لـ في الجول: علينا أخذ موافقة الفيفا حتى نغير مواعيد مباريات رمضان

قال عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن على مصر الذهاب إلى الفيفا لأخذ طلب ينهي غضب الأندية من مواعيد مباريات فرقها في رمضان.

الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والإسماعيلي اتفقوا على أن الدوري المصري يقام في مواعيد صعبة خلال شهر رمضان.

تقام المباريات بعد ساعتين ونصف من آذان المغرب، وبالتالي كشف أكثر من مدرب عن معاناته في التعامل بشكل سليم يحمي صحة اللاعبين.

واتفقت الأندية على ضرورة تقديم مواعيد المباريات لتقام في العاشرة أو العاشرة والنصف مساء.

لكن مجاهد أوضح "حتى يحدث ذلك علينا الحصول على موافقة الفيفا لأنها تفرض بداية أي لقاء ينتهي بعد الساعة 12. يجب أن ينتهي اللقاء في اليوم نفسه الذي بدأ فيه".

وأوضح "الأمر الثاني أن علينا أخذ رأي الأمن لأننا نلعب الآن بمواعيد كانت الداخلية قد وافقت عليها، وأي تعديل يتطلب موافقة أمنية جديدة".