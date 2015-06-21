عضو عربى بالكنيست الإسرائيلى يعلن اعتزامه الانضمام إلى قافلة بحرية لقطاع غزة

أعلن عضو عربى بالكنيست الإسرائيلى نيته الانضمام الى قافلة بحرية من المقرر ان تبحر من اليونان إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة فى رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وإلى وزير دفاعه موشيه يعالون إنه لا يخشى الانعكاسات التى قد تترتب عن مشاركته فى القافلة البحرية، داعيا رئيس الوزراء الى توجيه قوات الأمن بعدم اعتراضها "اذ ان من شان عملية كهذه ان تضع اسرائيل فى موقف حرج من الناحية الدولية"، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، وتهدف هذه القافلة إلى تقديم مساعدات إلى قطاع غزة.