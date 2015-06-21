عضو عربى بالكنيست الإسرائيلى يعلن اعتزامه الانضمام إلى قافلة بحرية لقطاع غزة

أعلن عضو عربى بالكنيست الإسرائيلى نيته الانضمام الى قافلة بحرية من المقرر ان تبحر من اليونان إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة .

وقال النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة فى رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وإلى وزير دفاعه موشيه يعالون إنه لا يخشى الانعكاسات التى قد تترتب عن مشاركته فى القافلة البحرية، داعيا رئيس الوزراء الى توجيه قوات الأمن بعدم اعتراضها "اذ ان من شان عملية كهذه ان تضع اسرائيل فى موقف حرج من الناحية الدولية"، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، وتهدف هذه القافلة إلى تقديم مساعدات إلى قطاع غزة.