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محافظ سوهاج يحيل أطباء وفنيى الوحدة الصحية بالعيساوية للتحقيق بعد تغيبهم

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محافظ سوهاج يحيل أطباء وفنيى الوحدة الصحية بالعيساوية للتحقيق بعد تغيبهم محافظ سوهاج يحيل أطباء وفنيى الوحدة الصحية بالعيساوية للتحقيق بعد تغيبهم
أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عددا من الأطباء والفنيين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق إلى التحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن، وترك عدد منهم العمل بدون خط سير، وذلك بعد جولة تفقدية بالوحدة للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية، كما لاحظ أثناء المرور بالوحدة سوء حالة دورات المياه وعدم استغلال عدد من الأجهزة وعدم استغلال عدد من الأدوار بالوحدة.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل خلال شهر رمضان بنفس الكفاءة، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود أى تراخٍ فى تنفيذ تعليماته أو التكاسل فى العمل أثناء شهر رمضان المعظم، فرمضان شهر العمل والعبادة وليس الراحة والتراخى ولابد من تقسيم العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية إلى ورديات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف المحافظ أن الجولات التفقدية تهدف إلى استمرار أداء الخدمات التى تقدم إلى المواطن السوهاجى من خلال الأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة بنفس الكفاءة وبكل يسر.

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