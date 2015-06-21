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أمريكا والتحالف ينفذون 18 غارة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق

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أمريكا والتحالف ينفذون 18 غارة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق أمريكا والتحالف ينفذون 18 غارة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق
قال الجيش الأمريكى فى بيان إن قواته بالتعاون مع الحلفاء نفذت 18 غارة جوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق يوم السبت أربع منها فى تلعفر والموصل.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد إن الغارات استهدفت مواقع بالقرب من تسع مدن عراقية مما أدى إلى تدمير أبنية ووحدات تكتيكية وأسلحة ثقيلة ومركبات لداعش.

وأضاف البيان أن غارتين ضربتا منزلا آمنا للمتشددين ومقرا للدولة الإسلامية بالقرب من حديثة. وتابع أن القصف استهدف مواقع فى مدن اخرى هى البغدادى والرطبة وبيجى والفلوجة ومخمور وسنجار.

وفى سوريا استهدفت ثلاث غارات بالقرب من تل أبيض يوم السبت ثلاث وحدات تكتيكية لداعش ودمرت ثلاثة مواقع قتالية وموقعا للأسلحة الثقيلة.

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مصر 365