ضبط سيارة سورية بداخلها ملابس عسكرية أردنية

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن الأجهزة الأمنية فى شرطة الرمثا 95 كم شمالى عمان تحقق فى حادثة العثور على ملابس عسكرية أردنية وجهاز حاسوب وكشاف فى إحدى المركبات التى تحمل لوحة سورية ويقودها شخصان من الجنسية السورية.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى مساء اليوم "الأربعاء" عن مصدر أمنى فضل عدم ذكر اسمه قوله،" إن إحدى دوريات النجدة التابعة لشرطة الرمثا اشتبهت بسيارة سورية قادمة من مدينة المفرق الأردنية فقامت بإيقافها وتفتيشها لتجد بداخلها ملابس عسكرية".

كان مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن يوم "الخميس" الماضى أن قوات حرس الحدود أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى الأراضى الأردنية.

وتشهد المنطقة الحدودية للأردن مع سوريا والتى تمتد لأكثر من 375 كيلو مترا حالة استنفار عسكرى وأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا.