قوات الأمن تفجر عبوتين ناسفتين عن بعد خلال حملات لها بشمال سيناء

فجرت قوات أمن شمال سيناء اليوم عبوتين ناسفتين زرعها مجهولون على طريق القوات بمنطقة الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى إن أهالى أبلغوا عنها وتم تفجيرها عن بعد بعد أن تم زرعها بهدف استهداف آليات أمنية اثناء حملات التمشيط.

وتابع المصدر أن القوات واصلت حملاتها فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وتمكنت من إلقاء القبض على 30 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا، ودمرت بؤرا إرهابية .

وقال أهالى إن قوات الأمن اغلقت جزئيا طريق العريش رفح، وسمع دوى انفجارت بمناطق العمليات فيما تطلق القوات نيران احترازيه بكثافة.