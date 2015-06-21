أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قوات الأمن تفجر عبوتين ناسفتين عن بعد خلال حملات لها بشمال سيناء

Google+ Print
قوات الأمن تفجر عبوتين ناسفتين عن بعد خلال حملات لها بشمال سيناء قوات الأمن تفجر عبوتين ناسفتين عن بعد خلال حملات لها بشمال سيناء
فجرت قوات أمن شمال سيناء اليوم عبوتين ناسفتين زرعها مجهولون على طريق القوات بمنطقة الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى إن أهالى أبلغوا عنها وتم تفجيرها عن بعد بعد أن تم زرعها بهدف استهداف آليات أمنية اثناء حملات التمشيط.

وتابع المصدر أن القوات واصلت حملاتها فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وتمكنت من إلقاء القبض على 30 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا، ودمرت بؤرا إرهابية .

وقال أهالى إن قوات الأمن اغلقت جزئيا طريق العريش رفح، وسمع دوى انفجارت بمناطق العمليات فيما تطلق القوات نيران احترازيه بكثافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365