جمارك المطار تضبط لمبات تجسس مزودة بكاميرات تصوير دقيقة قادمة من هونج كونج

أحبطت جمارك طرود البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، أول محاولة تهريب لمبات تجسس، مزودة بكاميرات تصوير دقيقة قادمة من هونج كونج داخل طرد شخصى لتضليل رجال الجمارك ولاستخدامها فى أغراض تجسس.

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات الطرود الشخصية على البريد السريع القادمة من هونج كونج، اشتبه عمرو السيد ومحمد جمار مأمورا الجمرك فى طرد شخصى يزن 3 كيلو جرام ، وبفتحه امام حسام حسن مدير إدارة الحركة عثر على 3 لمبات "لِيَد" بفحصها فنيا تبين انها لمبات تحتوى على كاميرات تجسس صغيرة ودقيقة.

وأمرت أحلام سلامة مدير إدارة جمارك البريد السريع بحجز الطرد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحبه لأنه محظور دخول أجهزة التجسس وفق قرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988.

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