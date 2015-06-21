وفاة شاب عربي بانشطار مركبة نصفين في رأس الخيمة

توفي الشاب (م. أ. أ ــ 17 عاماً) عربي الجنسية في الخامسة وعشرة دقائق من صباح أمس، متأثراً بجراحه في حادث مروري بين مركبتين على شارع الرمس شمل مساء أمس، ما أدى لانشطار إحدى المركبتين نتيجة قوة الاصطدام، وإصابة المواطن (ع. ج. أ ــ 19 عاماً)، وقائد المركبة الثانية (س. أ. ب ــ 34 عاماً) آسيوي الجنسية.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، أن الشاب المتوفى وصل لقسم الطوارئ في حالة موت إكلينيكي، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي ومحاولة إنعاش الوظائف الحيوية مرة ثانية لأكثر من 15 دقيقة، حيث لم تستجب وظائفه لوجود نزف حاد بالرأس نتيجة قوة الاصطدام.

وأضاف الطير أن الحالة الصحية للمواطن بسيطة ووضع تحت الرقابة الطبية، نتيجة كسر في عظمة الفخر وكدمات بمنطقة المخ، وسيدخل إلى غرفة العمليات لعلاج الكسور واستكشاف منطقة البطن، لافتاً أن الحالة الصحية لـ(س. أ. ب) أكثر خطورة نتيجة لإصابته بكسور متعددة بالساقين والفخذ ونزف داخلي نتيجة جرح بالكبد والطحال وكسر بالضلوع وتهتكات بالرئة اليسرى وتكدمات بالمخ.

وأشار أن قسم الطوارئ مجهز بكادر طبي خاص بأقسام الجراحة والعظام والتخدير على مدار 24 ساعة يومياً، ما ساهم في سرعة التعامل مع الحالات، حيث استقبل القسم يومي الجمعة والسبت الماضيين 275 حالة طارئة. وكانت غرفة عمليات بشرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم قوي بين مركبتين على شارع الرمس شمل مساء أمس، ليتم تحريك فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لمكان الحادث، حيث تبيَّن انشطار إحدى المركبتين نتيجة قوة الاصطدام، التي يقودها المواطن (ع. ج. أ ــ 19 عاماً) وبرفقته الشاب (م. أ. أ ــ 17 عاماً) عربي الجنسية، ونُقلوا لمستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم، بحسب العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.