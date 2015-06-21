ضبط المتورطين في حادثة الاعتداء بالسلاح الأبيض برأس الخيمة

تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط جميع الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على شابين مواطنين بالسلاح الأبيض في إحدى صالات الألعاب في الإمارة.

وأوضح العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، بأنه بعد وقوع الحادثة تم ضبط أحد الأشخاص المتهمين في قضية الاعتداء و هو المتهم الرئيسي فيها، ومع تكثيف البحث و التحري تم التوصل لمعلومات مؤكدة عن تواجد المتهمين الثلاثة في عدد من الإمارات المجاورة أنهم على تحرك وتنقل دائم من إمارة لأخرى، وعليه تم التنسيق مع عدد من القيادات العامة للشرطة بالدولة وأخذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في القضية.

وبالفعل تم مداهمة أماكن تواجدهم وضبطهم وهم "مواطنان و خليجي " في العشرينات من العمر، حيث تم الاشتباه بتعاطيهم لمواد مخدرة، وكذلك تم العثور بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة البيضاء، وعليه تم إحالتهم مع ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم، ولينالوا جزائهم العادل.

ومن جانب آخر ذكر العميد عبدالله الحديدي بأنه تم التمكن من ضبط أربعة أحداث يقومون بالاتجار وبيع مجموعة من الأسلحة البيضاء الخطيرة، من خلال تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و تم التوصل إليهم وضبطهم.

وقد أكد مدير عام العمليات الشرطية بأن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون في ضبط أي شخص يقوم بتلك السلوكيات و الممارسات التي تعتبر غريبة و بعيدة كل البعد عن عادات و تقاليد مجتمعنا، ومن شأنها أن تعكر صفو الأمن و تقلق راحة أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى اللجوء للشرطة في حال وجود أية خلافات أو مشاحنات للعمل على حلها بالطرق السلمية و الابتعاد عن العنف و المشاجرات.