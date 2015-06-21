"طرق دبي"تستحدث تطبيقاً ذكياً للتفتيش على المواقف العامة

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيقاً ذكياً جديداً يتيح لمفتشي المواقف التعرف بسرعة وسهولة إلى المركبات غير الملتزمة بقانون تنظيم المواقف العامة في الإمارة، من خلال هواتف ذكية للتفتيش على المواقف العامة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، بأن التطبيق الجديد يساهم في زيادة رضا مفتشي المواقف العامة في إمارة دبي، ويعمل على رفع كفاءة العمل الميداني، وأن تطبيق التفتيش الذكي يتسم بالعديد من المواصفات الفنية الذكية منها؛ تخزين بيانات المركبات الملتزمة بقانون تنظيم المواقف العامة، وتنبيه المفتشين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات غير الملتزمة بالقانون، وكذلك يقوم النظام وبشكل ذكي بالتعرف إلى الموقع الجغرافي للمركبات المخالفة بسهولة ويُـسر، بالإضافة إلى زيادة جودة الصور الملتقطة للمركبات المخالفة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الرد على الشكاوى وإغلاقها بالوقت المحدد.

وأضافت: إن التطبيق الجديد يتيح لمفتشي المواقف العامة في إمارة دبي الإبلاغ ورفع تقارير عن أي ملاحظات ميدانية بشكل إلكتروني ذكي، بالإضافة إلى تسهيل أعمال المشرفين الإدارية عبر التطبيق الخاص بهم.

ولفتت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق إلى أن التطبيق الذكي يعد خطوة جديدة نحو تجسيد الغايات الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى تلبية متطلبات الحكومة الذكية لإمارة دبي، سيما وأن نظام المواقف العامة في إمارة دبي يُعتبر من أوسع أنظمة المواقف العالمية نطاقاً حيث يتم إدارة وتشغيل قرابة 125 ألف موقف وخمسة مباني مواقف متعددة الطوابق من قبل مشغل واحد، كما ويخدم نظام المواقف بدوره شريحة كبيرة من المجتمع بشكلٍ يحقق رؤية الهيئة على النحو الأمثل.